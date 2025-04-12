Myanmar'daki 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 689'a yükseldi.

Myanmar'da yetkililer, iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 689, yaralananların sayısının da 5 bin 20'ye yükseldiğini bildirdi. Kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 140 kişi için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açtı.

DHA