NATO liderlerinden ortak açıklama: ''Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, ''Rusya'nın kimyasal veya biyolojik silah kullanması kabul edilemez ve ciddi sonuçları olur.'' denildi.

Rusya Ukrayna savaşı gündemi ile NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Brüksel'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvenin öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderler, zirve sirısında video konferans yönemiyle toplantıya katılan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yi de dinledi. Zirve sonrasında ortak bildiri yayınlandı.

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler vardı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e uzatıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldı. Toplantı sonrası 30 liderin imzasıyla ortak bildiri yayınlandı. NATO'nun bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

NATO liderlerinin ortak bildirisinde şunlar denildi:

- Rusya'nın uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini yok etme girişimlerine karşı koymakta kararlıyız. Rusya ve Belarus'u sorumlu tutuyoruz.

- Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz. Putin'i bu savaşı derhal durdurmaya ve askeri güçlerini Ukrayna'dan geri çekmeye çağırıyoruz. Belarus'u suç ortaklığına son vermeye çağırıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor.

- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlığımızı artıracağız. Haziran ayında Madrid'de bir araya geldiğimizde daha fazla karar alacağız.

- Rusya'nın kimyasal veya biyolojik silah kullanması kabul edilemez ve ciddi sonuçları olur.