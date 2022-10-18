NATO süreciyle ilgili yeni gelişme: İsveç'ten Türkiye açıklaması

Rusya tehdidine karşı harekete geçen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmaya değinerek, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir" dedi.

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İsveç’te 11 Eylül’de yapılan seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetinin başbakanı olarak seçilen Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson, parlamentoda yaptığı konuşmada, İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmaya değindi. Kristersson, "Parlamentodaki sekiz partiden altısı NATO üyelik sürecini destekliyor. Buna çok değer veriyorum. Önemli noktalarda bir anlaşmaya varacağımızı görmek istiyorum. Federal hükümetin en önemli önceliği NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir" dedi.

"NATO İÇİN TÜRKİYE VE FİNLANDİYA İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMANIN ŞARTLARINI YERİNE GETİRMELİYİZ"

Yeni göreve başlayan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson ise, İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı ülkenin resmi haber ajansı TT’ye değerlendirdi. NATO üyeliğine önem verdiklerini vurgulayan Billström, "İsveç Parlamentosu’nda bu konuda geniş bir fikir birliği var. NATO üyesi olmalıyız. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmanın şartlarını yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

"YENİ HÜKÜMET VE FİNLANDİYA, TÜRKİYE İLE ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA KARAR VERDİ"

Savunma Bakanı Jonson ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra muhtemelen en kritik güvenlik sorununu yaşadıklarını belirterek, yıl sonuna kadar NATO üyesi olmaları gerektiğini aktardı. Jonson, "Umudum, İsveç’in yılın sonunda Finlandiya ile birlikte bir NATO üyesi olmasıdır. Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile anlaşma hükümlerinin uygulanmasına karar verdi" dedi.

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YA NATO ÜYELİĞİ İÇİN YEŞİL IŞIK VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç’in eski Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya’nın başkenti Madrid’de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesi 28 Haziran’da dörtlü zirve gerçekleştirmişti. Finlandiya ve İsveç’in terör örgütlerine olan desteği nedeniyle her iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olan Türkiye, taleplerinin karşılanması koşuluyla dörtlü zirvenin ardından İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık verdiğine dair ortak memoranduma imza atmıştı.

İSVEÇ, SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRMIŞTI

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliği için talep ettiği koşullardan biri olan savunma ürünlerinin ihracatında uygulanan ambargonun kaldırılması şartı, İsveç tarafından 30 Eylül’de kaldırılmıştı. İsveç Stratejik Ürünler Departmanı, ambargodan etkilenen askeri teçhizatların yeniden satışına izin verilmesine karar vermişti.