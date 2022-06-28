NATO zirvesi öncesi kritik dörtlü görüşme: Detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi.

Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Stoltenberg, yeni ülkelerin NATO'ya katılması sırasında müttefiklerin güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak toplantı öncesinde şu ifadeleri kullanmıştı

"Türkiye terör gibi konularda ciddi endişeler ifade etti. Hiçbir NATO ülkesinin terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmediğini hepimiz biliyoruz. Binlerce insan öldü. Bu terör saldırılarının sorumlusu PKK ve diğer gruplar. PKK bir terör örgütüdür. Sadece birçok NATO üyesi değil, Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç de PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamaktadır. Türkiye ile oturup terörle mücadele için nasıl daha fazla şey yapılabilir konusunu konuşacağız."