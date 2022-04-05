NATO'dan Buça'daki katliama sert tepki

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, sivilleri hedef aldığı iddia edilen Rusya'ya tepki gösterdi. Stoltenberg, ''Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Buça'daki görüntüler Avrupa'nın onlarca yıldır tanıklık etmediği bir vahşete ait. Bizler ne kadar destek verirsek Ukrayna'nın eli o kadar güçlenir.'' ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya savaşında 41. güne girildi. Rusların Kiev yakınlarındaki Buça'dan ayrılmasının ardından sokaklarda onlarca sivilin cansız bedeni bulundu. Kan donduran görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Ukrayna tarafı ise Rusya'nın savaş suçu işlediğini açıkladı.

ZELENSKİ: SAVAŞ SUÇLARINI ARAŞTIRACAĞIZ

Dün Buça'daki katliamı bizzat görmek için bölgeye giden Ukrayna lideri Zelenski ise yaptığı en son açıklamada, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor, ama başka seçeneğim yok. Putin ile benim aramda bir görüşme olmayabilir" dedi. Zelenski ayrıca, Buça'da bulunan sivil cesetlerine ilişkin, "Muhtemel savaş suçlarını araştıracağız, diğer ülkelerin savcılıklarını da sürece dahil edeceğiz" yorumunu yaptı.

NATO: SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI SAVAŞ SUÇUDUR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bugün Ukrayna-Rusya savaşına dair önemli açıklamalar yaptı. Stoltenberg Putin hakkındaki savaş suçu iddialarına ilişkin "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Buça'daki görüntüler Avrupa'nın onlarca yıldır tanıklık etmediği bir vahşete ait. Ne kadar destek verirsek Ukrayna'nın eli güçlenir." dedi.

SİLAH DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEKLER

Moskova'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, halihazırda Rus ordusunun doğudaki Donbas bölgesine odaklandığını belirtti. Önümüzdeki haftalarda Ukrayna'nın doğusunda yeni bir Rus saldırısı beklediklerini aktaran NATO Genel Sekreteri, ittifak üyelerinin Ukrayna'ya sağladığı silah desteğinin kararlı bir şekilde daha da ileri götürüleceğini söyledi.

"PUTİN'E YÖNELİK GÖRÜLMEMİŞ BASKIYI SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR"

Stoltenberg ayrıca, NATO üyelerinin Bosna Hersek ve Gürcistan gibi ülkeler için daha fazlasını yapacakları mesajını da verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'e yönelik görülmemiş bir baskıyı sürdürmemiz gerekiyor. Değerlerimizi savunuyoruz. Görülmemiş ekonomik yaptırımlar ödetiyoruz" dedi.