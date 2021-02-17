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  3. 17 Şubat 2021 21:50

NATO'dan Gara'daki 13 şehit için başsağlığı mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları toplantısında Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için başsağlığı mesajı paylaştı.

NATO'dan Gara'daki 13 şehit için başsağlığı mesajı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadığını belirtti. Stoltenberg, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadı.

Stoltenberg açıklamasında, “Kuzey Irak’ta 13 vatandaşı öldürülen Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum. Saldırıdan sorumlu olanları şiddetle kınıyorum. Müttefikler, bugün yapılan toplantı sırasında da taziyelerini iletti. Müttefikler, Türk halkı ile dayanışma içerisindedir” dedi.

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