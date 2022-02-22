NATO'dan kritik ''Rusya'' açıklaması

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim üst seviyede devam ederken NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından, bugün olağanüstü toplanma kararı almıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna krizinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının ardından NATO'dan yapılacak olan açıklama bekleniyordu. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı sonrası NATO harekete geçmişti. Putin'in tarihi kararına karşı NATO-Ukrayna Komisyonu bugün olağanüstü toplanma kararı almıştı. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son duruma dair önemli açıklamalar yaptı. Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade etti. Stoltenberg, NATO Müdahale Gücü’nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklayarak, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İşte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

NATO Ukrayna’ya güçlü politik destek sağlayacak.

Bölgede 120 gemimiz hazır şekilde beklemektedir.

Rusya'nın saldırıya hazırlandığını görüyoruz. Rusya güç kullanmayı seçerse yüksek bedel ödeyecek.

Rusya zaten Ukrayna'yı 2014'te işgal etti. Rusya 2014'ten beri Donbass'taydı ancak bu gizli operasyondu ve buradaki varlıklarını inkar ettiler. Yıllardır mevcudiyetini devam ettiriyordu. Doğu kanadında mevcudiyetimiz artabilir.

Rusya'nın 150 binden daha fazla askeri var.

NATO Müdahale Gücü yüksek hazırlık seviyesinde.