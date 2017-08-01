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  3. 01 Ağustos 2017 21:40

NATO'dan Rus uçaklarına önleme !

NATO askeri ittifakı, Estonya hava sahası yakınında 3 Rus uçağının durdurulduğunu açıkladı.

NATO'dan Rus uçaklarına önleme !
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NATO askeri ittifakı tarafından yapılan açıklamada, Estonya hava sahası yakınında uçan 3 Rus uçağının durdurulduğu belirtildi.

NATO askeri ittifakı tarafından yapılan açıklamada, Estonya hava sahası yakınında uçan 3 Rus jetini durdurmak için F-18 İspanyol ve Fin savaş uçakları gönderildiği bildirildi. Açıklamada, Rus uçaklarının iki MiG-31 yüksek irtifa önleme uçağı ve bir Antonov AN-26 nakliye uçağı olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna krizine dahil olmasının ardından Batı ile Moskova arasındaki gerginlikler artarken, NATO tarafından da Rus uçakları daha sık devre dışı bırakılmaya başlandı.

İHA

askeri ittifak , nato , rus uçağı
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