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NATO'dan Türkiye'ye teşekkür

NATO'dan Türkiye'ye teşekkür

NATO'dan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın gözü geçtiğimiz günlerde İstanbul'a çevrilmişti. Bir ayı geride bırakan Rusya'nın müdahalesinde Rus ve Ukraynalı heyetler, müzakere görüşmeleri için bir araya gelmişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin görüşmeye ev sahipliği yapmasına teşekkür ederken İtalya Başbakanı Draghi ise Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

İstanbul'da yapılan görüşmeye ilişkin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHI: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNADI
Öte yandan İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Etiketler türkiye nato teşekkür
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