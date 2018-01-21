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CHP'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
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  3. 21 Ocak 2018 16:26

NATO'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

NATO, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyona ilişkin ''Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır.'' açıklamasını yaptı.

NATO'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
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TSK'nın Afrin'deki terör yapılanmalarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklama yapan NATO, meşru müdafaa hakkına vurgu yaparak, "Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır" değerlendirmesinde bulundu.

"ORANTILI VE ÖLÇÜLÜ HAREKET EDİLMELİ"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Suriye'nin Afrin şehrindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı operasyonla ilgili NATO'dan açıklama geldi. NATO adına açıklama üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunu vurgulayan yetkili, "Orantılı ve ölçülü hareket edilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE, NATO ÜLKELERİNİ BİLGİLENDİRDİ"

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin operasyon konusunda NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiği belirtildi. NATO yetkilisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğuna bildirdi.

ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Stoltenberg, geçen salı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

zeytin dalı harekatı , nato , afrin
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