NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: İşte ilk açıklama

NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ele almak için olağanüstü zirvede bir araya geldi. Toplantı sonrasında bir açıklama yapıldı.

İşte Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Bu hata yüzünden Rusya bedel ödeyecek. Burada daha fazlasını yapmak için hazır olmalıyız. Biz de bedel ödeyebiliriz, ona rağmen yapmalıyız çünkü uzun bir süreç bu. Rus vatandaşlarına çağrım; Bu Rusya'yı dünyada daha saygın hale getirmeyecek, çocuklarınız için daha güvenli hale getirmeyecek. NATO karşılık gücü unsurlarını, karada denizde faal hala getiriyoruz. Müttefiklerimiz binlerce daha fazla askeri ittifakın Doğu kanadına gönderdi.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Biz her müttefiki korumak için her şeyi yapmaya hazırız. Bugün, liderler ayrıca Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmemiz konusunda mutabık kaldı. Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek gibi ülkelere daha fazla destek vermeliyiz. Kendi özgür iradeleriyle seçtikleri yolu desteklemeliyiz. Güçlü bir trans atlantik bağı olmadan Avrupa güvende olamaz

SORU-CEVAP

UKRAYNA HÜKÜMETİ NE KADAR DAYANABİLİR?

Şu anda gördüğümüz tam teşekküllü bir işgal. Havadan, karadan ve denizden saldırı yapıyorlar. Şu anda Kiev'e yaklaştıklarını görüyoruz. Aynı zamanda verilen mesajları duyuyoruz. Bunlar ciddi şekilde amaçlarının hükümeti değiştirmek yönünde olduğunu gösteriyor. Durumu yakından takip ediyoruz ancak hala akışkan bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ukrayna güçleri cesurca savaşıyor ve aslında işgal eden Rus güçleri üstünde ciddi hasarlar yarattılar. Ancak akışkan bir durum ve sürekli değişiyor.

DESTEK VERİLİYOR MU?

NATO müttefikleri destek vermeye devam ediyor. Bugün ki toplantıda da bu konuşuldu. Herkes bilgilendirildi. Kim, nasıl destek sağlıyor diye. Şu anda sürekli değişen bir durum var ve tahmin etmek zor. Rusya'ya çok net mesaj gönderiyoruz. Biz ortağımıza destek sağlıyoruz. Müttefikler pek çok farklı şekilde destek veriyor. Ancak NATO müttefikleri üzerinde konuşacak olursak, NATO 5. madde "Bir kişiye yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır." Burada daha ciddi bir kriz çıkabilir. Eğer Rusya, NATO müttefikine saldırırsa diye bu mesajımızı açık bir şekilde veriyoruz.

"SİBER SALDIRILAR 5. MADDEYİ DEVREYE SOKABİLİR"

Siber alandaysa daha önce şunu ifade etmiştik. Siber saldırılar da 5. maddeyi devreye sokabilir. Şu anda siber savunmalarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Hem kendi siber ağlarımızı hem de Ukrayna siber ağlarını güçlendirmek için çalışıyoruz.