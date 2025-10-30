  1. Anasayfa
Nepal'de dağcıların kampına çığ düştü

Nepal'de dağcıların kampına çığ düştü
Güncelleme:

Nepal'de dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olan Annapurna'da dağcıların kampına çığ düştüğü bildirildi.

Nepal'in Gandaki bölgesinde yer alan Annapurna Dağı'nda çığ meydana geldi. Kamptaki çadırları yıkan çığ, yürüyüşçüler ile rehberlerin şiddetli rüzgar ve karla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

 

DHA

Etiketler nepal kamp dağcı Annapurna
