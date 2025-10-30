Nepal'de dağcıların kampına çığ düştü

Nepal'de dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olan Annapurna'da dağcıların kampına çığ düştüğü bildirildi.

Nepal'in Gandaki bölgesinde yer alan Annapurna Dağı'nda çığ meydana geldi. Kamptaki çadırları yıkan çığ, yürüyüşçüler ile rehberlerin şiddetli rüzgar ve karla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi. DHA