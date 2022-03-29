Nereden nereye! Milyon dolarları var ama restorana gidemiyor

İngiliz hükümeti tarafından mal varlığı dondurulan Rus oligark Mikhail Fridman, parası kalmadığı için restorana bile gidemeyeceğini belirterek, ''İngiltere'deki yetkililer taksiye binip yiyecek alabilmem için bana belirli bir miktar vermeli'' dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle İngiltere hükümeti tarafından servetine bloke konan Rus oligark, yaşadığı maddi zorlukları anlattı.

Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın kurucusu Mikhail Fridman, 15 Mart'ta Hükümet tarafından yaptırıma tabi tutulduğunu ve şu anda "pratik olarak ev hapsinde" olduğunu söyledi.

11,9 milyar sterlin net serveti olduğu iddia edilen Ukrayna doğumlu Fridman, mal varlığına en konduğu için İngiliz hükümetinden harçlık istediğini vurguladı.

'FİİLEN EV HAPSİNDEYİM'

İspanyol El Pais gazetesine konuşan oligark, "İngiltere'deki yetkililer taksiye binip yiyecek alabilmem için bana belirli bir miktar vermeli, ancak Londra'da yaşamanın maliyetini göz önünde bulundurmalılar” derken, “Bir restoranda bile gidip ödeme yapamam. Evde yemek yemem gerekiyor ve fiilen ev hapsindeyim” ifadelerini kullandı.

Fridman, Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın kurucusu ve bu ayın başlarında görevinden ayrılmadan önce Holland & Barrett'ın hisselerinin sahibi olan LetterOne'ın direktörlüğünü yapıyordu.

"Sekiz yıldır Londra'dayım, İngiltere'ye ve diğer Avrupa ülkelerine milyarlarca dolar yatırım yaptım ve bunun cevabı, her şeye el koyup beni kapı dışarı etmeleri" diyen Rus oligark, “Yaptırım uygulanan insanlar, kesinlikle sadık olmaktan başka seçeneklerinin olmayacağı ve çalışmaya devam edecekleri Rusya'ya geri dönmek zorunda kalacaklar. Çünkü onlar enerjik, parlak ve yetenekli insanlar, iş kuracak ve istihdam yaratacaklar” şeklinde konuştu.

Financial Times tarafından bildirildiği üzere, “Siyasi açıklamalar yapmıyorum, Rusya ve Ukrayna'daki binlerce çalışanıma karşı sorumlulukları olan bir iş adamıyım” diyen Mikhail Fridman, “Ancak savaşın asla cevap olamayacağına ikna oldum. Bu kriz, yüzlerce yıldır kardeş olan iki milletin canlarına ve zararlarına mal olacak” diye konuştu.