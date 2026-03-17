  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Netanyahu: ''Laricani’yi ortadan kaldırdık''

Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü öne sürerek, ''Bu sabah Laricani'yi ortadan kaldırdık'' dedi.

İran’ın misilleme saldırıları sonrası sosyal medyada "öldüğü" öne sürülen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşadığını kanıtlamak için video paylaşmıştı. Ancak bu görüntülerin yapay zeka ile üretildiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Netanyahu kameraların karşına geçerek İran'a yönelik son saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hava kuvvetleri jetleri ve insansız hava araçları (İHA) ile İran'da havadan faaliyet gösterdiklerini belirten Netanyahu, “Bu sabah Ali Laricani'yi ortadan kaldırdık. Ali Laricani, İran'ı fiilen yöneten Devrim Muhafızları'nın patronuydu. Onunla birlikte, Tahran sokaklarında ve diğer İran şehirlerinde halka terör estirenlerin yardımcıları olan Besic komutanını da (Gulam Rıza Süleymani) ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

İran rejimini, İran halkına 'kendi kaderlerini ellerine alma şansı vermek' umuduyla zayıflatmaya çalıştıklarını söyleyen Netanyahu, bu sürecin bir anda ve kolay olmayacağını ifade etti. ABD ile olan askeri koordinasyona da değinen Netanyahu, “Aynı zamanda Körfez'deki ABD'li dostlarımıza da yardım ediyoruz. Dün bu konuyu Başkan Trump ile uzun uzadıya konuştum. Hava ve deniz kuvvetlerimiz ile benimle Başkan Trump ve ekibi arasında bir iş birliği var. İran rejimi üzerinde muazzam bir baskı yaratan dolaylı saldırılarla ve doğrudan eylemlerle her ikisine de yardımcı olacağız. Daha birçok sürpriz var. 'Savaşı stratejiyle yapacaksın.' Tüm stratejileri burada açıklamayacağız ama size söylediğim gibi, bunlardan çok var” açıklamasında bulundu.

İsrail ''öldürdük' dedi, İran'dan el yazısıyla yazılmış not geldi! Laricani yaşıyor mu?İsrail ''öldürdük' dedi, İran'dan el yazısıyla yazılmış not geldi! Laricani yaşıyor mu?Dünya

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Etiketler İsrail Laricani İran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Satın aldığı arsadan tarih fışkırdı! Tek çivi bile çakamıyor Satın aldığı arsadan tarih fışkırdı! Tek çivi bile çakamıyor Güzel oyuncu cesur transparan kıyafetiyle Oscar gecesinde Elton John partisinin yıldızı oldu Güzel oyuncu cesur transparan kıyafetiyle Oscar gecesinde Elton John partisinin yıldızı oldu Burası Kanada değil Türkiye: Geyik sürüsü yola indi, sürücüler şaştı kaldı Burası Kanada değil Türkiye: Geyik sürüsü yola indi, sürücüler şaştı kaldı Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitmişti... Adını bile yanlış biliyormuş Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitmişti... Adını bile yanlış biliyormuş İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olmalı anketinde sürpriz isim! Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olmalı anketinde sürpriz isim! Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı CHP lideri Özgür Özel: ''Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 Milyon TL'lik serveti var!" CHP lideri Özgür Özel: ''Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 Milyon TL'lik serveti var!"
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Survivor'da Engincan - Gözde kavgasında Acun Ilıcalı çileden çıktı! Survivor'da Engincan - Gözde kavgasında Acun Ilıcalı çileden çıktı! AK Parti'ye geçen belediye başkanından olay iddia: ''Özgür Özel eşimi arayıp...'' AK Parti'ye geçen belediye başkanından olay iddia: ''Özgür Özel eşimi arayıp...'' Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında olay iddia: Resti çekti, masaya yumruğunu vurdu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında olay iddia: Resti çekti, masaya yumruğunu vurdu Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! AYM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesine fren AYM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesine fren