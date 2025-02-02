Netanyahu: ''Trump'la Orta Doğu haritasını yeniden çizeceğiz''

Orta doğuyu kan gölüne çeviren İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu’nun yarın sabah ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'nin başkenti Washington DC’ye doğru yola çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.

Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, “Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum” dedi.

Washington'da ABD Başkanı ile önemli bir görüşme yapacağını kaydeden Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde öncülük ettiği ‘Abraham Anlaşmaları’na dikkat çekerek, “İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur” diye konuştu.

İsrail'den resmi açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi’ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak" denilmişti.

Netanyahu'nun salı günü Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

DHA / İHA