  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Netanyahu'dan ortalığı karıştıracak Suriye açıklaması

Netanyahu'dan Suriye resti: ''Çekilmeyeceğiz''

Netanyahu'dan Suriye resti: ''Çekilmeyeceğiz''
Güncelleme:

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri topraklardan çekilmeyeceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin katıldığı bir konferansta konuştu. Netanyahu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı ile 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölge ile ilgili, “Bu varlıkları korumak istiyoruz” dedi.

Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını belirten Netanyahu, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını ve Dürzilere sahip çıkabilmelerini sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını ifade etti.

DHA

text-ad
Etiketler İsrail Binyamin Netanyahu Suriye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
72 ilde büyük operasyon: 970 şüpheli yakalandı 72 ilde büyük operasyon: 970 şüpheli yakalandı Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! İstanbul'da trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Tekme tokat kavga kamerada İstanbul'da trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Tekme tokat kavga kamerada Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi İstanbul'da çöken yol 2 yaya ve 2 otomobili yuttu İstanbul'da çöken yol 2 yaya ve 2 otomobili yuttu Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Van ve Antalya'da korkutan depremler Van ve Antalya'da korkutan depremler
Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Gözaltında rahatsızlanan Ahmet Çakar operasyon geçirdi Gözaltında rahatsızlanan Ahmet Çakar operasyon geçirdi