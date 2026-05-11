Netanyahu'dan sürpriz ABD çıkışı: ''Askeri ve mali yardımları kesmenin zamanı geldi!''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin her yıl sağladığı 3,8 milyar dolarlık dev askeri desteği sonlandırmak istediklerini açıkladı. İsrail ekonomisinin ve para biriminin son 50 yılın en güçlü seviyesinde olduğunu belirten Netanyahu, "Yardımdan ortaklığa geçmeliyiz" diyerek yeni bir dönemin sinyalini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki on yıllardır süregelen mali ilişkinin seyrini değiştirecek radikal bir açıklamada bulundu.

Amerikan basınına konuşan Netanyahu, İsrail’in artık kendi ayakları üzerinde durabilecek dev bir teknoloji ekonomisine dönüştüğünü vurgulayarak, ABD’nin yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardımının kademeli olarak sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

"Ekonomimiz Patlama Yaşıyor, Paramız Hiç Bu Kadar Güçlü Olmamıştı"

İsrail’in üç yıldır süren yoğun çatışma ortamına rağmen ekonomik olarak zirvede olduğunu belirten Netanyahu, “Bizim ekonomimiz büyük bir patlama yaşıyor. İsrail para birimi, son 50 yılda, belki de daha uzun bir süredir hiç olmadığı kadar güçlü. Yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahibiz” dedi. Başbakan, üzerinde anlaşılmış bir program dahilinde Amerikan askeri yardımını sona erdirip, iki ülke arasındaki ilişkiyi "yardım alan-veren" modelinden "eşit ortaklık" modeline taşımak istediklerini kaydetti.

İran Mesajı: "Şu An En Zayıf Halindeler"

Netanyahu, açıklamalarında bölgesel gelişmelere ve İran ile yürütülen mücadeleye de değindi. ABD ile koordineli operasyonlar sayesinde İran’ın askeri ve ekonomik tesislerine ağır darbeler indirildiğini iddia eden Netanyahu, "İran şu an en zayıf halinde. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası başta olmak üzere, ABD ile birlikte baskı ve kontrolü sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mali Destek Sıfıra İnecek

ABD’nin İsrail’e sağladığı 3,8 milyar dolarlık yıllık paketi ve ‘askeri iş birliğinin mali bileşenini’ tamamen sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirten Netanyahu, bu hamlenin İsrail’in stratejik özerkliğini ve küresel pazardaki ekonomik gücünü tescilleyeceğine inandığını dile getirdi.

DHA