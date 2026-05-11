  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Netanyahu'dan sürpriz ABD çıkışı: ''Askeri ve mali yardımları kesmenin zamanı geldi!''

Netanyahu'dan sürpriz ABD çıkışı: ''Askeri ve mali yardımları kesmenin zamanı geldi!''

Netanyahu'dan sürpriz ABD çıkışı: ''Askeri ve mali yardımları kesmenin zamanı geldi!''
Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin her yıl sağladığı 3,8 milyar dolarlık dev askeri desteği sonlandırmak istediklerini açıkladı. İsrail ekonomisinin ve para biriminin son 50 yılın en güçlü seviyesinde olduğunu belirten Netanyahu, "Yardımdan ortaklığa geçmeliyiz" diyerek yeni bir dönemin sinyalini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki on yıllardır süregelen mali ilişkinin seyrini değiştirecek radikal bir açıklamada bulundu.

Amerikan basınına konuşan Netanyahu, İsrail’in artık kendi ayakları üzerinde durabilecek dev bir teknoloji ekonomisine dönüştüğünü vurgulayarak, ABD’nin yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardımının kademeli olarak sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

"Ekonomimiz Patlama Yaşıyor, Paramız Hiç Bu Kadar Güçlü Olmamıştı"

İsrail’in üç yıldır süren yoğun çatışma ortamına rağmen ekonomik olarak zirvede olduğunu belirten Netanyahu, “Bizim ekonomimiz büyük bir patlama yaşıyor. İsrail para birimi, son 50 yılda, belki de daha uzun bir süredir hiç olmadığı kadar güçlü. Yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahibiz” dedi. Başbakan, üzerinde anlaşılmış bir program dahilinde Amerikan askeri yardımını sona erdirip, iki ülke arasındaki ilişkiyi "yardım alan-veren" modelinden "eşit ortaklık" modeline taşımak istediklerini kaydetti.

İran Mesajı: "Şu An En Zayıf Halindeler"

Netanyahu, açıklamalarında bölgesel gelişmelere ve İran ile yürütülen mücadeleye de değindi. ABD ile koordineli operasyonlar sayesinde İran’ın askeri ve ekonomik tesislerine ağır darbeler indirildiğini iddia eden Netanyahu, "İran şu an en zayıf halinde. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası başta olmak üzere, ABD ile birlikte baskı ve kontrolü sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mali Destek Sıfıra İnecek

ABD’nin İsrail’e sağladığı 3,8 milyar dolarlık yıllık paketi ve ‘askeri iş birliğinin mali bileşenini’ tamamen sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirten Netanyahu, bu hamlenin İsrail’in stratejik özerkliğini ve küresel pazardaki ekonomik gücünü tescilleyeceğine inandığını dile getirdi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler binyamin netanyahu netanyahu İsrail ABD yardımı abd askeri yardım İran hürmüz boğazı stratejik ortaklık teknoloji
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor!