Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyunun Kudüs'te kazaya karıştığı bildirildi.
İsrail medyasındaki haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyu, Tel Aviv'deki ofisinin önünde bir trafik kazasına karıştı.
Netanyahu’nun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.
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