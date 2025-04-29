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Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı

Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyunun Kudüs'te kazaya karıştığı bildirildi.

İsrail medyasındaki haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyu, Tel Aviv'deki ofisinin önünde bir trafik kazasına karıştı.

Netanyahu’nun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

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Etiketler İsrail bünyamin netanyahu
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