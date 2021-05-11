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Netanyahu'nun oğlundan Erdoğan'a skandal tepki1

Türkiye'nin, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına tepkisi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Twitter'dan yaptığı paylaşıma, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter adresinden bir mesaj paylaşarak, “İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum” yazdı.

Fakat İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun’nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı.

Netanyahu’nun oğlu, Erdoğan’ın paylaşımına ''sözde Kürdistan bayrağı'' görseliyle yanıt verdi.

Etiketler recep tayyip erdoğan netanyahu israil Türkiye
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