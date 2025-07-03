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Netanyahu'nun oğluyla ilgili sırrı ortaya çıktı

Netanyahu'nun oğluyla ilgili sırrı ortaya çıktı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun 2022'de eğitimi için İngiltere'ye gitmeden önce adını değiştirdiği ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun muhalefette bulunduğu 2022'de eğitimi için İngiltere'ye giden oğlu Avner'in, yoğun Müslüman nüfusun olduğu bölgede ‘Netanyahu’ soyadıyla tanınma korkusuyla ismini değiştirerek ‘Avi Segal'i kullanmaya başladığı ortaya çıktı. İsrail kimliğindeki ismini babaannesinin soyadını kullanarak ‘Avi Segal’ olarak değiştiren Avner’in, ismini ehliyet ve pasaportunda da değiştirdiği kaydedilerek, Müslümanların yaşadığı bir ülkede o isimle dolaşmaktan korktuğu belirtildi.

İsrail basınındaki haberlerde, İngiltere'den ‘Avi Segal’ adıyla 502 bin sterline daire aldığı ortaya çıkan Avner'in satın alım işlemini nakit olarak yaptığı, daha sonra Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine babasıyla bağlantısını gizleyerek başladığı ve okuldaki kayıtlarda da isminin ‘Avi Segal’ olarak geçtiği ifade edildi. İsrail yasalarına göre, yurt dışından alınan ve değeri 2 milyon İsrail şekelinin altında olan mülkler için vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek olmadığı aktarılan haberde, Avner'in sterlinin şekele karşı en zayıf olduğu dönemde aldığı dairenin fiyatının 1,97 milyon şekele tekabül etmesi nedeniyle bildiriminin yapılmadığı vurgulandı. Daireyi aldığı kaynak kendisine sorulan Avner'in kaynağın ailesi olduğunu söylediği bildirildi. Avner'in, 7 Ekim 2023'ten sonra İngiltere'den İsrail'e döndüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun diğer oğlu Yair'in hak sahibi olmayan kişilere diplomatik pasaport verilmesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında İsrail polis teşkilatının yolsuzluk suçlarıyla mücadele birimi ‘Lahav 433’ tarafından ifadeye çağırıldığı belirtildi. Yair'in hak sahibi olmadığı halde diplomatik pasaport aldığından şüphelenildiği ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) bunun gerekli olmadığına inandığı ifade edildi.

DHA

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Etiketler bünyamin netanyahu soyadı
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