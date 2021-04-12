Netenyahu: Ortadoğu'da İran'dan daha ciddi bir tehdit yok

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le ortak basın toplantısında İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmeye yönelik adımları baltalamaya yönelik hamleleri birbiri ardına yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ilk İsrail ziyaretinde Tahran'ı hedef aldı. Netanyahu, Austin ile ortak basın toplantısında, haftasonundaki Natanz sabotajını üstlenmeksizin, Tahran'ı suçladı.

İşte Netanyahu'nun açıklamasından satırbaşları;

Ortadoğu'da İran'dan daha ciddi bir tehdit yok.

İran, nükleer silahla onları gönderecek füzeleri elde etme emelinden asla vazgeçmedi ve İsrail'in imha edilmesi çağrısını hiç durdurmadı.

İsrail Başbakanı olarak, İran'ın İsrail'i yok etmeye yönelik soykırımsal hedefini gerçekleştirmek için nükleer kapasiteye sahip olmasına asla izin vermeyeceğim.

İsrail, İran saldırganlığına karşı kendisini savunmaya devam edecek.

Öncesinde Natanz sabotajından İsrail'i sorumlu tutan açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "İntikamını alacağız" ifadesini kullanmıştı.