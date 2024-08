Netflix'te yayınlanan dizi izlenme rekoru kırdı

Gerçek bir yaşantıdan esinlenen Laci Peterson Cinayeti, Netflix'te gösterimde kaldığı 1 haftada 1 milyar dakika izlendi.

Laci Peterson Cinayeti (American Murder: Laci Peterson), Netflix'te gösterimde kaldığı ilk tam hafta olan 16-22 Ağustos'ta, ABD'de en çok izlenen dizi oldu. Dizi, 1 haftada 1 milyar dakika izlendi.

Bir önceki hafta 255,3 milyon dakika izlenerek 5. sırada yer alan dizi, bu süre zarfında yalnızca iki gündür yayındaydı.

Laci Peterson Cinayeti, Scott Peterson'ın eşi Laci ve doğmamış çocuklarını öldürmekten suçlu bulunmasının 20. yıldönümüne denk gelen 14 Ağustos'ta Netflix'te yayına girdi.

13 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE UYGUN DEĞİL

Netflix, 13 yaşından küçüklere uygun olmadığını belirttiği belgeselin konusunu şöyle özetliyor:

“8 aylık hamile Laci Peterson'ın ortadan kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları, trajediyle sona erer. Bu belgesel dizisi, 2002'deki cinayet davasını derinlemesine inceliyor.”

Ne Demek Kayıp? (What Do You Mean, Missing?), Ben Metres Değildim (I Wasn't a Mistress) ve Hiçbir Şey Gerçeği Değiştiremez (Nothing Can Change the Truth) adlı üç bölümden oluşan belgeselin yönetmenliğini Skye Borgman üstleniyor.

Laci Denise Peterson, 2002'de çiftin Kaliforniya’daki evlerinden kaybolmuş, ardından Scott Peterson kayıp ihbarında bulunmuştu.

Ertesi yıl, çiftin Conner veya James adını vermeyi planladıkları doğmamış oğlunun kalıntıları San Francisco Körfezi kıyılarında bulunmuştu.

Ardından Scott tutuklanmış ve iki cinayetle suçlanmıştı. 2004'te Scott, hem birinci hem de ikinci dereceden cinayetten suçlu bulunmuştu.

Scott'ın ölüm cezası 2020'de bozulmuş ve ertesi yıl şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çevrilmişti.

Dava, bunca yılın ardından kamuoyunun ilgisini çekmeye ve tartışmalara konu olmaya devam ediyor.

Scott Peterson, halen masum olduğunu öne sürüyor.

Aynı konudaki bir belgesel daha listede - İlginç bir şekilde, en çok izlenen diziler listesinde yer alan bir yapım daha aynı konuyu ele alıyordu.

Peacock'ın Face to Face With Scott Peterson adlı dizisi, gösterimde olduğu ilk üç günde 147,5 milyon dakika izlenerek listenin 10. sırasında yer aldı.