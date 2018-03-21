Nevruz kutlamaları kana bulandı: 26 ölü

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, Kabil Üniversitesi yakınındaki nevruz kutlamalarına giden kalabalığın arasına girerek üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda çoğu sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırganın hedefinde nevruz kutlamalarının yapıldığı Ziyaret-i Sahi bölgesi olduğu kaydedildi.