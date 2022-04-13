New York metrosunu kana bulayan saldırganın başına ödül konuldu

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Saldırganın başına 50 bin dolar ödül konulduğu açıklandı.

Dünyanın en kalabalık metropollerinden New York'ta metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Brooklyn metro istasyonunda yaşanan silahlı saldırı hakkında açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), saldırının terör eylemi olarak soruşturulmadığını aktardı.

"SALDIRI BİR TERÖR OLAYI OLARAK SORUŞTURULMUYOR"

NYPD, "New York'ta bu sabah 36'ıncı Cadde metro istasyonunda meydana gelen bir silahlı saldırı olayını soruşturuyoruz. Metrolarımızda şu anda bilinen hiçbir patlayıcı cihaz bulunmadığına dair halkı temin etmek istiyoruz. Bu olay terör olayı olarak soruşturulmuyor" dedi.

YARALI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ, 5'İNİN DURUMU KRİTİK

Saldırının arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini ifade eden NYPD, saldırıdaki yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini aktararak, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğunu, 5'inin sağlık durumunun ise "kritik ancak stabil" olduğunu belirtti.

SALDIRGAN "FRANK JAMES" İSİMLİ BİR ADAM İDDİASI

Yetkililer saldırının arkasında 62 yaşındaki Frank James isimli bir adamın olabileceği şüphesi olduğunu açıkladı. James'in Philadelphia'da bir minibüs kiraladığı ve Brooklyn'e geldiğini ve saldırı olayının yakınlarında aracın bulunduğunu duyurdu. Yetkililer henüz James'in yakalanmadığını açıklarken, şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 50 bin dolar ödül verileceğini de belirtti. Sözcü'nün haberine göre James'in saldırıdan önce sosyal medya üzerinden evsizlik ve evsizlerle ilgili "rahatsız edici" paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

GAZ MASKESİ TAKIP SALDIRMIŞ

Metro istasyonundaki görgü tanıkları saldırganın sakince gaz maskesi takarak saldırıyı gerçekleştirdiğini ve rastgele ateş açtığını belirtti. Saldırganın gaz bombası kullandığı ve metronun kapısı açılmadığı için yolcuların içeride saldırganla mahsur kaldığı da belirtildi.

KİRALIK ARAÇTA 380 KALİBRELİK TABANCA VE ŞARJÖRLER BULUNDU

Öte yandan saldırının yaşandığı yerin yakınında bulunan kiralık araçta inceleme yapan yetkililer 380 kalibrelik bir tabanca ve çok şarjör bulunduğunu da belirtti. Saldırganın 36'ncı caddede gözden kaybolduğu aktarılırken bölgede hiçbir kamera olmadığı da kayıtlara geçti.