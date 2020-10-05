New York'ta deniz uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

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ABD’nin New York şehrinin Queens bölgesinde küçük uçak düştü. New York Şehri İtfaiye Teşkilatı (FDNY) tarafından yapılan açıklamada tek motorlu bir deniz uçağının düştüğü kazada bir ölü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
FDNY’ye göre uçak, denize yaklaşırken iskeleye çarptı. Pilot ve bir yolcunun durumunun kritik olduğu, hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Uçaktaki diğer yolcu ise kazada hayatını kaybetti.
Uçağın düştüğü yer polis tarafından kapatıldı. Kazanın sebebine dair soruşturma başlatıldı.
İHA
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