  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 01 Eylül 2020 18:43

New York'ta okulların açılması ertelendi!

ABD'nin New York kentinde okulların açılması koronavirüs salgını nedeniyle 21 Eylül'e kadar ertelendi.

New York'ta okulların açılması ertelendi!
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, devam eden salgın yüzünden okulların açılmasını 10 gün ertelediklerini duyurdu.

21 EYLÜL'DE OKULLAR BAŞLAYACAK
10 Eylül'de okullarına dönmesi beklenen 1,1 milyon öğrenci 21 Eylül'de okula başlayacak.

Okulların açılmasının ertelenmesinde öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi etkili oldu.

New York'ta günlük koronavirüs vaka sayısı binin altında seyrederken ABD genelinde de vakalarda düşüş yaşanıyor ancak ülke 6 milyonu geçen vaka sayısı ve yaklaşık 190 bin ölümle dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abd , okullar , korona , new york
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM