Nijerya'da bir liseden 140 öğrenci kaçırıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrinde Bethel Baptist Lisesinden 140 öğrencinin kaçırıldığı belirtildi.
Bethel Baptist Lisesi'ndeki öğretmenlerden Emmanuel Paul, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin okul çitinin üzerinden atlayarak okula girdiğini ve saldırı düzenlediğini belirtti. Paul, saldırganların 140 öğrenciyi kaçırdığını, 25 öğrencinin ise kaçmayı başardığını ifade etti.
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