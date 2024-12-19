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Nijerya'da panayırda facia: Onlarca çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'da panayırda facia: Onlarca çocuk hayatını kaybetti
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Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde düzenlenen panayırdaki izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti.

Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel panayırda izdiham oluştuğunu belirtti.

Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Oyo Valisi Seyi Makinde, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirmişti. (AA)

AA

Etiketler nijerya panayır facia çocuklar
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