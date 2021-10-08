2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

Dünyanın en çok tanınan ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu. Bu yıl Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen düzenlediği basın toplantısında, Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a "Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için verdikleri cesur mücadeleden dolayı" ödül verildiğini söyledi.

Komite, "Onlar, aynı zamanda demokrasi ve basın özgürlüğünün giderek daha olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldığı bir dünyada bu ideale sahip çıkan tüm gazetecilerin temsilcileridir” dedi.

Ödül, Alman Carl von Ossietzky'nin ülkesinin savaş sonrası gizli yeniden silahlanma programını ifşa ettiği için 1935'te kazanmasından bu yana ilk kez gazetecilere veriliyor.

Reiss-Andersen, "Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı korunmaya hizmet eder" dedi.

Ödülü daha önce Malala Yousafzai, Barack Obama, Nelson Mandela, the Dalai Lama, Mother Teresa, Martin Luther King, Lio Xiaobo ve Mikhail Gorbaçov gibi isimler kazanmıştı.