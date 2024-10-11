Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2024 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Japon kuruluş Nihon Hidankyo "nükleer silahlardan arındırılması" çalışmaları için bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu.

2024 Nobel Barış Ödülü, Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'deki nükleer bomba kurbanlarını temsil eden ve nükleer silahların kaldırılması için kampanya yürüten Nihon Hidankyo kuruluşuna verildi.

Nihon Hidankyō kuruluşu, Japonya hükümetine nükleer silah mağdurlarına desteği artırması için baskıda bulunmak ve dünya çapında hükümetlere nükleer silahların kaldırılması için lobi yapmak amacıyla kuruldu.

Nihon Hidankyō'nun kuruluşunda, Japonya'ya ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda attığı nükleer bombalara atıfla 'bombadan kurtulan' ve 'radyoaktiviteye maruz kalan kişi' gibi anlamları bulunan 'hibakusha'lar yer aldı.