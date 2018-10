Nobelli profesörün dans videosu olay oldu

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nün verildiği üç lazer fizikçisiden birinin Donna Strickland olması, 55 yıl aradan sonra ilk kez bir kadının ödüllendirilmesi anlamına gelirken, bir diğeri olan Gerard Mourou'nun tartışma yaratan videosu su yüzüne çıkarıldı.

Videonun en çarpıcı sahnesinde, kız öğrenciler, laboratuvarda Mourou dahil üç erkek akademisyenin etrafını çevirip dans ederken görülüyor. Kızlar üzerlerindeki laboratuvar ceketlerini çıkarıp atıyor ve sadece atlet-şortla kalıyor.

The Guardian gazetesi, videoyu “tuhaf” diye nitelerken kız öğrencilerin “striptiz”yaptığından söz etti.

''Aydınlanmanın lazer fiziği topluluğunun bütün köşelerine ulaşmadığı anlaşılıyor'' diye iğneleyen İngiliz gazetesi, videonun Donna Strickland'in kazandığı Nobel'i heba ettiği ve bilim dünyasında kadınların rolünü küçümseme alışkanlığına hizmet ettiği imasında bulundu.

Sputnik’in haberine göre aslında video 2013'te Mourou'nun öncülüğünde Avrupa Birliği'nin 850 milyon euro bütçe ayırdığı Ekstrim Işık Altyapısı (ELI) için çekilmişti. “Have you seen ELI” isimli şarkıyla dans edilen videoda, sözler ELI'nin kanser dahil her derde deva olduğunu anlatıyor, ama hareketler başka türlü mesajlar veriyor.

Mourou sınıfa girdiğinde bir kız öğrencinin göz kapaklarında ''ELI'yi seviyorum'' yazması, herkesin sıralardan kalkıp dans etmesi, Mourou'nun laboratuvara üstü açık BMW ile giriş yapması ve ellerini gümüş saçlarından geçirmesi, laboratuvarda kız öğrenciler striptizvari dans ederken üç erkek öğretim üyesinin lazer yansıtma gözlükleriyle maço pozlar kesmesi, videonun en tartışılan sahneleri oldu.

Şarkı ise ''lazer nükleer atıkları tersine çevirir, evreni anlar, bekleyin beyler, hatta kanseri tedavi eder'' diyordu.

"KİMSE İLİŞKİLENDİRİLMEK İSTEMİYOR"

Prodüksiyonu kimin finanse ettiği netleşmedi. Fransız ulusal laboratuvarı CNRS, videoyla ilgisi olmadığını, bilimin reklamının yapılmasını uygunsuz bulduklarını, bunun araştırmacı ile ekibinin kişisel inisiyatifi olması gerektiğini açıkladı.

RÖDEL: TAM BİR GERZEK

The Guardian, videonun aslında lazer fiziği topluluğunda yaygın biçimde dolaşımda olduğunu aktardı. Gazeteye konuşan Almanya'nın Jena kentindeki saygın Helmholtz Enstitüsü'nden Christian Rödel, videoyu laboratuvarda elden ele dolaşan bir flaş diskte gördüğünü belirtip ''İlk tepkim, 'ne gerzeklik' olmuştu. Bizim alanımız için çok kötü bir görüntü'' dedi.

Ama daha sonra konferanslarda Mourou ile karşılaştığını ve hoş, kibar bir adam olduğunu düşündüğünü belirten Rödel, bilim aleminde kapalı kapılar ardından videonun Nobel Ödülü'nün Mourou'dan geri alınmasına yol açabileceğinin konuşulduğunu kaydetti. ''Bence videodan en çok kendisi pişmandır, kendisini uzun yıllardır adının geçtikten sonra nihayet kazandığı Nobel'den edebilir'' dedi.

“BÜTÜN YANLIŞLAR BİRARADA”

Londra'daki Imperial College'ın fizikçilerinden Jess Wade şu yorumu yaptı:

''4 dakikalık klip, araştırma aleminde yanlış olan ne varsa çoğunu biraraya getirmeyi başarmış: Profesörlere kahraman gibi tapılması, tuhaf güç ilişkileri, cinsiyetçilik…''

NOBEL'İ KAYBETME İHTİMALİ DOĞUNCA 'ÖZÜR' DİLEDİ

Tepkiler üzerine Nobel Ödülü'nün yeni sahibi bir nevi özür açıklaması yaptı. Açıklamada ''Bu videonun yaydığı imajdan ötürü içten ve derinden üzgünüm'' diyen Mourou, amaçlarının sadece ELI araştırmalarını popülerleştirmek olduğunu savundu. “Nobel'i muazzam hayranlık ve saygı beslediği bir kadın olan Donna Strickland'la birlikte kazanmaktan onur duyduğunu” ifade etti.

Öncesinde sosyal medyada bazı kullanıcılardan Mourou'nun klibine sert eleştiriler gelmişti.