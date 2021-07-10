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Normalleşme yaramadı! Bir ülkede yasaklar geri dönüyor

Normalleşme yaramadı! Bir ülkede yasaklar geri dönüyor

Hollanda'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar geri döndü. Eğlence sektörünün yeniden kapatılması kararlaştırıldı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin düzenlediği basın toplantısında, artan vaka sayıları ve yeni tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

13 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK
Rutte, yeni tedbirlerin yarın sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.

GECE HAYATINI KISITLADILAR
Açıklanan tedbirlere göre kafe ve restoranlar gece yarısı ile sabah 06.00 arasında kapalı olacak ve mesafe kuralına göre müşteri alabilecek. Disko ve barlar yeniden kapatılacak, canlı müzik ve konserler yapılmayacak. Bir günden fazla süren etkinlikler 24 saatle sınırlandırılacak. Negatif test sonuçlarının geçerlilik süresi 40 saatten 24 saate indirilecek. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler mesafe kuralına göre müşteri kabul edecek.

"İSTEMESEK DE GEREKLİ"
Günlük vaka sayısının öngörülenden çok daha hızlı yükseldiğini belirten Rutte, bazı önlemlerin geri getirilmesine ilişkin "İstemesek de gerekli." dedi. Rutte, başka ülkelerin Hollanda'yı kırmızı listeye almasından endişelendiklerini dile getirdi.

Sağlık bakanı de Jonge, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda özellikle büyük şehirlerde sağlık sektörünün zorlanabileceğini belirtti.

VAKA SAYILARI YENİDEN ARTMAYA BAŞLADI
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) bugün açıkladığı rakamlara göre, son 24 saatte 6 bin 986 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Bu rakamın 8 Mayıs'dan bu yana görülen en yüksek rakam olduğu belirtilirken vaka sayılarının bir önceki haftaya göre üç katına çıktığı kaydedildi. Ülkede, günlük vaka sayısı haziran ortalarından itibaren 1000'in altında seyrederken bu sayı geçen hafta 3 bin, bugün ise 7 bine yaklaştı. Hollanda'da Kovid-19'un mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakaların en az üçte birini oluşturduğu düşünülüyor.

Etiketler hollanda koronavirüs kısıtlama normalleşme
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