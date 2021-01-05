Norveç'te 2020'de sarılan araçların yarısı elektrikli

İskandinavya ülkesi Norveç, 2025 yılında bir ilki gerçekleştirmeye her geçen gün daha da yaklaşıyor.

Ülkede 2020 yılında satılan her 100 otomobilden 54'ünü elektrikli araçlar oluşturdu. Ayrıca araçların yüzde 20'si fişli hibrit (plug-in) yüzde 9'u da hibrit oldu. Benzinli ve dizel araçların 2020 pazar payı ise sırayla yüzde 8 ve yüzde 9 oldu.

Elektrikli otomobil pazar payının yüzde 50'yi geçtiği ilk ülke de Norveç oldu. Ülkede 2019'da satılan araçların yüzde 42'si elektrikliydi. Bundan 10 yıl önce ülkede elektrikli otomobillerin pazar payı sadece yüzde 1'di.

EN ÇOK AUDI E-TRON SATILDI

Petrol ülkesi Norveç 2025'te elektrikli araçların satışını teşvik için vergiyi kaldırmış durumda. En çok satılan elektrikli otomobil ise Audi'nin e-tron araçları oldu. 2019'da en çok satanların zirvesinde olan Tesla Model 3 ise 2020'de ikinci sıraya geriledi.

Ülkede yapılan tahminlere göre 2021 yılında elektrikli araçların yüzde 65 pazar sahibi olması bekleniyor. Elektrikli SUV modellerinin de bu sene piyasaya çıkacağı belirtildi.