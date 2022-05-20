Norveç'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var
Norveç'in güneydoğusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Norveç polisi ülkenin güneydoğusunda bıçaklı bir saldırının meydana geldiğini duyurdu.
3 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.
Açıklamada saldırganın kurbanlarını 'rastgele' seçtiği bilgisine yer verildi, saldırının terör eylemi olup olmadığına dair bir yorum yapılmadı.
Detaylı açıklamanın ilerleyen dakikalarda yapılması bekleniyor.
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