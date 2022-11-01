  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Norveç'te helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Norveç'te helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Norveç'te helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:

Norveç'te kötü hava koşulu nedeniyle yoğun yerleşim alanı dışındaki bir alana helikopter düştü. Helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre içinde bulunan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralı.

Polis yetkilileri, Verdal bölgesinde gerçekleşen kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, helikopterde bulunan 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 1'inin ise ağır yaralandığını söyledi. Kazanın, yoğun yerleşim yerlerinin dışındaki bir alanda, kötü hava koşulları nedeniyle helikopterin birkaç başarısız iniş denemesi yapmasından sonra meydana geldiği ifade edildi.

Afyon'da görülmemiş vahşet! Araç içinde iki erkek cesedi bulundu! Detaylar kan dondurdu
Kazanın sebebinin araştırılması için emniyet güçleri ve Norveç Hava Kazası Soruşturma Kurulunun iş birliği yaptığı belirtildi.

Etiketler polis norveç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Büyük aşkta mutlu sona doğru! Ünlü çift evleniyor
TOGG'un anahtarı ilk kez ortaya çıktı
Emekli promosyon ödemeleri güncelledi! Bu rakamın altında promosyon verilemeyecek
Kılıçdaroğlu ''İşte ispatladım'' diyerek seslendi: ''Şerefin varsa istifa edersin''
12 Kasım'da saat 18.57'ye dikkat! Herkese mesaj gönderilecek
Eda Ece'nin çocukluk fotoğrafı şaşırttı! Meğer ünlü derginin kapak yüzü olmuş
İstanbul güne sisle uyandı: Vapur seferleri iptal!
''Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?'' anketinden sürpriz sonuçlar
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan ''faiz'' isyanı
CHP'li vekil tepki gösterdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımını sildi