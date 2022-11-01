Norveç'te helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Norveç'te kötü hava koşulu nedeniyle yoğun yerleşim alanı dışındaki bir alana helikopter düştü. Helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre içinde bulunan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralı.

Polis yetkilileri, Verdal bölgesinde gerçekleşen kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, helikopterde bulunan 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 1'inin ise ağır yaralandığını söyledi. Kazanın, yoğun yerleşim yerlerinin dışındaki bir alanda, kötü hava koşulları nedeniyle helikopterin birkaç başarısız iniş denemesi yapmasından sonra meydana geldiği ifade edildi.

Afyon'da görülmemiş vahşet! Araç içinde iki erkek cesedi bulundu! Detaylar kan dondurdu

Kazanın sebebinin araştırılması için emniyet güçleri ve Norveç Hava Kazası Soruşturma Kurulunun iş birliği yaptığı belirtildi.