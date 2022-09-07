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Nükleer belgeler Trump'ın evinden çıktı

Nükleer belgeler Trump'ın evinden çıktı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump’ın evinde ele geçirilen belgelerin en önemlisinin başka bir ülkeye ait nükleer bilgilerinin bulunduğu dosya olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma ile ilgili olarak kaynaklardan alınan bilgilerde FBI baskında, yaklaşık 26 kutu ve 11 takım gizli malzeme dahil olmak üzere Beyaz Saray dosyasını ele geçirdi.

Sözcü gazetesinden Tayfun Hopalı'nın haberine göre hangi yabancı ülkenin nükleer bilgilerinin olduğu ve Trump’ın belgeleri nerede saklamış olabileceğiyle ilgili ayrıntılar açıklanmadı.

Florida’daki bir federal yargıç, Trump’ın evinde bulunan belgelerin devlet sırrı olup olmadığının belirlenmesi için Trump tarafından istenilen “Bilirkişi” talebini kabul etmişti.

Adalet Bakanlığı ise belgelerin üçüncü kişilerin eline geçmesi endişesiyle Bilirkişi talebinin kabul edilmemesini istemişti.

(Kaynak)

Etiketler Nükleer belgeler donald trump
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