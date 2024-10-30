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Nükleer denizaltı tersanesinde yangın paniği

Nükleer denizaltı tersanesinde yangın paniği
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İngiltere'nin Cumbria bölgesinde nükleer denizaltı tersanesinde yangın çıktı.

İngiltere'nin Barrow-in-Furness bölgesindeki nükleer denizaltı tersanesinde çıkan yangın sonucu iki kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. BAE Systems yerleşkesinde yaşanan yangının ardından bölgede yaşayanlardan dışarı çıkmamaları istenirken, İngiltere polisi yangın sebebiyle herhangi nükleer bir risk bulunmadığını açıkladı. 

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, polis, Cumbria'da BAE Systems'e ait nükleer denizaltı tersanesinde çıkan yangının ardından iki kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Cumbria Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangının bu sabah yerel saatle 12.45 sıralarında başladığı ve halen devam ettiği bilgisi verildi. Polis, nükleer bir risk bulunmadığını ancak dumana maruz kalan iki kişinin hastaneye götürüldüğünü bildirdi. 

Polisin açıklamasında, bu iki kişi dışında yangından etkilenen kimsenin olmadığı, Devonshire Dock Hall'daki herkesin tahliye edildiği ve kayıp kimsenin olmadığı ifade edildi. Gece saatlerinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Devonshire Dock Hall binasından dumanlar çıktığı, bu esnada arka planda alarmların çaldığı görüldü. 

Polis, tesisin yakınlarında yaşayan kişilerden 'acil durum servisleri duruma müdahale ederken kapalı yerlerde kalmalarını ve pencerelerini kapalı tutmalarını' istedi. Yangın çıkan tesis, İngiltere'nin Astute sınıfı denizaltıları ile Dreadnought programına ev sahipliği yapıyor. Söz konusu bölgede ayrıca BAE, Dreadnought sınıfı denizaltıları inşa ediyor. 

Yangının görgü tanıklarından biri, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, binadan yoğun bir siyah dumanın çıktığını gördüğünü anlattı. 36 yaşındaki Donna Butler, "Oğlum gelip beni aldı, BAE alarmlarının çaldığını söyledi. Biz de gittik... Ön kapıyı açtığımda yoğun bir siyah duman olduğunu gördük. Çok fazla siyah duman ve çok ses vardı" diye konuştu. 

Öte yandan, yangın haberlerinin basına yansımasının ardından BAE Systems hisselerinin borsada yüzde 1,25 oranında değer kaybettiği, şirketin büyük ve güvenilir şirketlerinin FTSE 100 endeksinde en fazla değer kaybı yaşayan firmalardan biri olduğu belirtildi. 

AA

Etiketler nükleer denizaltı tersanesi yangın nükleer denizaltı tersane
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