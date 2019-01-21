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  3. 21 Ocak 2019 22:40

O meyvenin fazlası öldürüyor !

Endonezya'da bir kişi fazla duryan meyvesi tükettiği için hayatını kaybettiği bildirildi.

O meyvenin fazlası öldürüyor !
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Endonezya’da bir kişinin, fazla duryan meyvesi  tükettiği için hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzmanlar, yarım kilodan fazla duryan tüketiminin kan basıncının  yükselmesine ve ölüme neden olduğunu kaydetti.

Kompas gazetesinin haberine göre, Tangerang bölgesinde yaşayan 53  yaşındaki bir kişi, şoförü olduğu minibüsün içinde dün ölü olarak bulundu.

Yetkililer, yüksek tansiyon hastası olan kişinin yarım kilodan fazla  duryan meyvesi tükettiğini ve bu nedenle damarlarında oluşan yırtılma sonucu  öldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, yarım kilodan fazla duryan tüketiminin kan basıncının  yükselmesine ve ölüme neden olduğunu kaydetti.

Duryan meyvesi

Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan  duryan meyvesi, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor.

Kabuğu dikenli duryan meyvesi, kötü kokusu nedeniyle cehenneme,  lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetiliyor.

Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu  meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havalimanlarına sokulmasına  izin vermiyor.

Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun  etkisi 3 güne kadar sürebiliyor.

AA

cehennem , cennet , duryan meyvesi
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