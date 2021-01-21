SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 21 Ocak 2021 19:51

O ülke şokta! Bakan koronavirüsten öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Bakanı Jackson Mthembu'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

O ülke şokta! Bakan koronavirüsten öldü
A+ A-

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'den yaptığı açıklamada, Bakan'ın ölümünü derin bir üzüntüyle duyurduğunu belirterek, ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.;

Mthembu'yu "örnek bir lider ve aktivist" olarak tanımlayan Ramaphosa, kendisinin çok sevilen, büyük saygı duyulan bir meslektaş ve yoldaş olduğunu ifade etti.

10 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Mthembu, 2019'dan bu yana Devlet Bakanı olarak görev yapıyordu.

Uzun yıllardır milletvekilliği yapan ve iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) üyelerinden olan Mthembu, 62 yaşındaydı.

bakan , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM