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O ülkede AstraZeneca aşısı için flaş karar!

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alınmasına karar verildi.

İngiltere'den Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olan 7 kişinin sıra dışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından kritik açıklama geldi. Ülkede Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.

Etiketler korona koronavirüs aşı ingiltere
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