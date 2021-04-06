O ülkede AstraZeneca aşısı için flaş karar!
İngiltere'de Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alınmasına karar verildi.
İngiltere'den Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olan 7 kişinin sıra dışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybetmesinin ardından kritik açıklama geldi. Ülkede Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı açıklandı.
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