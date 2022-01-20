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O ülkede Bitcoin'e yasak geliyor

O ülkede Bitcoin'e yasak geliyor

Rusya Merkez Bankası, Rusya sınırları içinde kripto para kullanımının ve kripto para madenciliğinin yasaklanmasını istedi.

Rusya Merkez Bankası bugün yayınladığı raporda, kripto paralarda hızlı büyümeyi esas olarak spekülatif talebin belirlediğini ve kripto paralardaki bu spekülatif hareketin bir finansal piramit (saadet zinciri) karakteristiği taşıdığını savundu. Kripto para piyasasında balonlar oluşabileceğini ifade eden Rusya MB, bu durumun finansal istikrarı ve vatandaşları tehlikeye sokabileceğini öne sürdü.

Finansal kuruluşların kripto paralar ile herhangi bir işlem yapmalarının engellenmesini öneren Rusya MB, geleneksel paralar ile kripto para alım veya satım amaçlı işlemlerin engellenmesine yönetli mekanizmalar geliştirilmesini istedi.

Rusların aktif kripto para kullanıcıları olduğunu belirten Rusya MB, kripto paralarda yapılan yıllık işlem hacminin 5 milyar dolar civarında olduğunu da vurguladı.

Rusya hali hazırda Bitcoin madenciliğinde ABD ve Kazakistan'ın ardından dünyanın en büyük oyuncusu.

Etiketler bitcoin
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