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  3. 13 Temmuz 2020 20:35

O ülkede büyük panik! Koronavirüs parlamentoda can aldı

Madagaskar'da bir milletvekili ile bir senatörün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirilmesi ülkede şok etkisi yarattı.

O ülkede büyük panik! Koronavirüs parlamentoda can aldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Ulusal Mecliste yapılan Kovid-19 testlerinde 11 milletvekilinin, Senato'da da 14 senatörün sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Rajoelina, şu ana kadar bir milletvekili ile bir senatörün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Kovid-19'a karşı geliştirdiği Covid Organics adlı bitkisel karışımla gündeme gelen Madagaskar'da temmuz başından bu yana vaka sayısı iki kattan fazla arttı.

Ülkede salgının başından bu yana 5 bin 90 vaka tespit edildi.

 
Virüs bulaşan 2 bin 363 kişi iyileşirken, 37 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle başkent Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulaması 6-20 Temmuz için yeniden uygulamaya konulmuştu.

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