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  3. O ülkede facia! Kamyon otobüs durağına çarptı: 10 ölü, 20 yaralı

O ülkede facia! Kamyon otobüs durağına çarptı: 10 ölü, 20 yaralı

O ülkede facia! Kamyon otobüs durağına çarptı: 10 ölü, 20 yaralı

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde bir kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bekasi kentinde bir kamyon, okul önünde bulunan otobüs durağına çarptı. Çok sayıda öğrencinin durakta beklediği sırada meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Cakarta Trafik Polis Müdürü Latif Usman, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

 

Etiketler otobüs kamyon
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