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O ülkede facia: Petrol tankeri patladı, 11 kişi yaşamını yitirdi

O ülkede facia: Petrol tankeri patladı, 11 kişi yaşamını yitirdi
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Bangladeş’teki Sugandha Nehri’ndeki petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Facianın adresi Bangladeş oldu. 

Jhalkathi bölgesinde yer alan Sugandha Nehri’nde Sagar Nandini-2 adlı petrol tankerinde yerel saatle 18.00’de patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye ve Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Mizanur Rahman yaptığı açıklamada, Sagar Nandini-2'den petrol çıkarmak için gelen Sagar Nandini-4'e yangının sıçramasından endişe edildiğini dile getirdi.

Etiketler Bangladeş faiz petrol
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