O ülkede günlük korona vakası 100 bini aşmış olabilir!

Fransa’da, hükümete tavsiye veren bilim konseyinin başında bulunan Profesör Jean- François Delfraissy, ülkedeki günlük vaka sayısının 100 bini aşmış olabileceğini açıkladı.

Delfaraissy, “Muhtemelen günlük vaka sayısımız 50 binin üstünde. Bilim komitesi olarak günlük vaka sayısının 100 bini aşmış olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

KISITLAMALARI SERTLEŞTİRME TARTIŞILIYOR

Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa ikinci dalgadan en çok etkilenen ülkelerden biri. Ülkede başkent Paris de olmak üzere, birçok yerde gece sokağa çıkma yasakları uygulanıyor ve karantina uygulamalarının sıkılaştırılması tartışılıyor.

BEŞİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı, dün 52 bin 10 yeni Covid-19 vakası açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 138 binin üzerine çıkarak, Arjantina ve İspanya’yı geride bıraktı. Fransa böylelikle ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın ardından pandemiden en kötü etkilenen beşinci ülke oldu.

Öte yandan, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı ise 35 bine yaklaştı.