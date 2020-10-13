O ülkede kadın ve çocuk istismarına idam!

Bangladeş'te, artış gösteren kadına yönelik şiddet ve tecavüze karşı hükümet, azami ceza olan müebbet hapis cezasını idam cezası olarak değiştirdi.

Bangladeş Devlet Başkanı Abdul Hamid, Kadın ve Çocuk İstismarını Önleme Yasası’nda tecavüz davalarına verilecek en ağır ceza olan müebbet hapis cezasını idam cezası olarak değiştiren kararnameyi imzaladı.

Ülkede, birbiri ardına işlenen kadın cinayeti, taciz ve tecavüz olaylarının ardından halk tarafından düzenlenen protestolar sonrası hükümet yasanın değiştirilmesine karar verdi. Tatil nedeniyle parlamento oturumunun düzenlenmediği süreçte, yeni yasaya göre davaların en fazla 90 iş günü içeresinde sonuçlanması gerektiği vurgulandı.

Ülkede 2000 yılında düzenlenen Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddeti Önleme Yasası’na göre, Bangladeş'te tecavüz için şimdiye kadar en ağır ceza müebbet hapisti. Buna göre toplu tecavüz ve tecavüz sonrası cinayet için idam cezası uygulanıyordu. Ancak yasada, davanın duruşmalarının ne kadar sürede tamamlanarak bir karara bağlanması gerektiği hakkında bir madde yer almıyordu. Bu nedenle suçlular kanunun inceliklerinden devamlı faydalanarak denetim altında serbest bırakılıyordu. Dava yıllarca devam ederken suçlu, normal hayata devam ederek başka suçlara karışıyordu. Uzun süredir çeşitli kuruluşlar, cezanın artırılması ve idam cezasının sağlanması, adliye süreci ve kararların bir an önce infaz edilmesi için yasanın değiştirilmesini talep ediyordu.

Öte yandan, resmi verilerine göre, son 16 yılda ülkede en az 4 bin 541 tecavüz davası açılırken, bunlardan sadece 60 davada ceza kararı çıktı. Yeniden yasalaştırılan bu kanunla kadınları korunması ve suçluların kısa sürede cezalandırılması umut ediliyor.

