O ülkede korkunç olay! Havaya zehirli gaz yayıldı: Ölü ve yaralılar var

Ürdün’ün liman kenti Akabe’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bölgede zehirli gaz dolu tank patlayınca 10 kişi öldü 250'den fazla kişi yaralandı.

Ürdün’de korkunç bir zehirli gaz sızıntısı meydana geldi. Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu bir tank düşerek patladı. Havaya yayılan zehirli gaz nedeniyle 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı. Gaz sızıntısının meydana geldiği bölgeye uzman ekiplerin yönlendirildiği aktarıldı.

SARI TONLARDA GAZ YAYILDI

Limandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, zehirli gaz dolu tankın vinç yardımı ile nakliye için gemiye yüklendiği sırada vinçten kurtularak yere düştüğü ve patlamanın etkisi ile havaya sarı tonlarında bir gazın yayıldığı görüldü.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yayımladığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankerin devrildiğini ve patlama sonucu oluşan sızıntı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını aktarırken Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

BÖLGE BOŞALTILDI, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamanın ardından bölgenin boşaltıldığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan Ürdün Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Bişr el-Hasavne'nin olayın yansımalarını öğrenmek üzere Akabe'ye gittiği bilgisi paylaşıldı.