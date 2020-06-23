O ülkede korona yeniden patladı! Vaka sayısı son 24 saatte 10 bini aştı

Nepal’de corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı önlem amacıyla Mart ayında uygulanmaya başlanan karantina tedbirinin 11 Haziran’da hafifletilmeye başlamasıyla ülke genelinde vaka sayısında ciddi artış yaşandı.

Yetkililer salgında en kötü döneme girildiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Jageshwor Gautam yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saat içinde 538 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 99’a ulaştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Acil Müdahale Planı’na göre ülkede tespit edilen vaka sayısının 10 bini aşması nedeniyle salgında en kötü döneme girildi.

HALK ÖNLEMLERE UYMUYOR

Ülkede karantina tedbirlerinin hafifletilmesiyle iş yerleri hijyen kurallarına uymak şartıyla yeniden açıldı. Başkent Katmandu’da vatandaşların maskesiz şekilde dolaştığı ve 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi.

Katmandu’da esnaf olan Bhim Bahadur Tamang, “Yerler küçük ve kalabalık olduğu için Nepal’de sosyal mesafeyi korumak zor” diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Bölümü Epidemiyoloji ve Hastalık Kontrol Bölümü Eski Direktörü Doktor Baburam Marasini ise yaptığı açıklamada, “Corona virüsü enfeksiyonunu azaltmada üç ana silah maske takmak, her zaman fiziksel mesafeyi korumak ve sık sık el yıkamak” dedi.

Nepal’de açıklanan son verilere göre toplam vaka sayısı 10 bin 99’a yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 224 olarak açıklandı.

Öte yandan ülkedeki karantina uygulaması, salgının seyrine göre ikinci ve üçüncü aşamalarda daha da hafifletilecek ve her aşamanın 15 gün sürecek.



Özel araçların trafiğe çıkışında ise tek-çift plaka uygulaması yürürlükte. Eğitim kurumları, restoranlar ve oteller kapalıyken tüm uluslararası ve yurt içi uçuşlar da durdurulmuş durumda.