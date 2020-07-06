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  3. 06 Temmuz 2020 19:24

O ülkede koronavirüs kısıtlamaları yeniden getiriliyor

İsrail'de koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden artışa geçti. Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında bazı kısıtlamaların yeniden getirilmesine karar verildi.

O ülkede koronavirüs kısıtlamaları yeniden getiriliyor
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İsrail’de korona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle birçok kısıtlama geri getiriliyor.

İsrail'de korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Korona virüs gündemi ile Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınında alınması önerilen tedbirler görüşüldü.

Toplantının ardından yapılana açıklamada yüzme havuzlarının, barların, gece kulüplerinin ve etkinlik merkezlerinin yeniden kapatılacağı duyuruldu. Restoranlara kapalı alanda 20 müşteri, açık alanlarda ise 30 müşteri sınırlaması getirildi. Sinagoglarda ise aynı anda 19 kişinin ibadet etmesine izin verilecek. Getirilen kısıtlamaların ilerleyen saatlerde parlamento tarafından onaylanması bekleniyor.

 
Öte yandan Netanyahu'nun, toplantıya başlamadan önce kabinesine “Karantinadan bir adım uzağız” dediği iddia edildi. İsrail'de toplam korona virüs vaka sayısı 30 bin 162'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 332'ye ulaştı.

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