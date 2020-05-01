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KORONAVİRÜSTE TÜRKİYE'DEKİ ÖLÜM SAYISI 3 BİN 258'E YÜKSELDİ
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  3. 01 Mayıs 2020 21:00

O Ülkede Koronavirüs nedeniyle iki vekil ve bir bakan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Afrika ülkelerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Toplamda 480 vaka bulunan Tanzanya’da Korona virüs nedeniyle iki vekil ve bir bakan hayatını kaybetti.

O Ülkede Koronavirüs nedeniyle iki vekil ve bir bakan hayatını kaybetti
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı önlemler almamakla eleştirilen Tanzanya’da son 10 günde iki milletvekili ve bir bakan yaşamını yitirdi.

Tanzanya Anayasa ve Hukuk İşleri Bakanı Augustine Mahiga, hayatını kaybetti.

Son 10 günde milletvekilleri Richard Ndassa ile Gertrude Rwakatare’nin de ölümünün ardından meclis çalışmalarını askıya aldı.

Bakan ve vekillerin ölüm nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, bu isimlerin kısa bir hastalık dönemi sonrası hayatını kaybetmesi dikkati çekti.

Şehirlerde karantina uygulamayan ve ülke sınırlarını açık tutan Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, halkı cami ve kiliselerde toplu ibadet etmeye çağırdığı için eleştirilmişti.

Şimdiye kadar 480 vakanın açıklandığı ülkede, 16 kişi virüsten hayatını kaybetti.

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virüs , tanzanya , korona
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